Cierran Carriles de Vía Rápida Poniente por Reparación de Socavón en Tijuana: ¿Cuánto Durará?
Autoridades piden a conductores anticipar traslados y usar rutas alternas
A partir de este lunes 13 y hasta el próximo 22 de enero, permanecerán cerrados los tres carriles de la Vía Rápida Poniente, a la altura del Centro Industrial Los Pinos, en el sentido de La Mesa hacia El Florido, debido a trabajos de reparación en la tubería pluvial.
De acuerdo con información del Ayuntamiento de Tijuana, el cierre se debe a un socavón detectado en la zona, lo que obligó a realizar maniobras preventivas para evitar riesgos a los automovilistas y garantizar la seguridad vial.
Piden utilizar vías alternas
Las autoridades informaron que la vía lenta se mantendrá abierta, aunque recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas como el bulevar Díaz Ordaz y el bulevar Insurgentes, además de atender la señalización preventiva que fue colocada desde aproximadamente 160 metros antes del área afectada.
Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a planear sus traslados con anticipación, ya que los trabajos podrían generar congestionamiento vial durante los días de cierre.
