Encuentran Más de 50 Huesos Presuntamente Humanos y Ropa en las Dunas de Mexicali

Restos óseos humanos y prendas de vestir fueron localizados en las dunas de una zona desértica del Valle de Mexicali durante un operativo realizado exclusivamente por colectivos de búsqueda. El hallazgo se registró entre las dunas de Cuervitos y el ejido Mérida, de acuerdo con información confirmada por la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California.

Hallaron más de 50 huesos en las dunas de Mexicali.

En el lugar se localizaron más de 50 fragmentos de huesos presuntamente humanos, entre ellos un cráneo, lo que permitió establecer de manera preliminar que se trata de restos de origen humano. Junto a los fragmentos también se encontraron diversas prendas de vestir.

Las autoridades estatales precisaron que este hallazgo no guarda relación con los recientes eventos registrados en la zona de Miguel Alemán, al tratarse de un punto distinto dentro del Valle de Mexicali. La ubicación, caracterizada por su difícil acceso y amplias extensiones desérticas, ha sido señalada en otras ocasiones como área de interés para labores de búsqueda, debido a su aislamiento.

Los colectivos informaron que regresarán al sitio, esta vez acompañados por autoridades, con el objetivo de continuar con la recuperación formal de los restos y ampliar las diligencias. En esta nueva fase se buscará delimitar con mayor precisión el área, asegurar los indicios localizados y dar inicio a los procedimientos periciales que permitan establecer la identidad de la persona o personas.

Las investigaciones continuarán en los próximos días, en espera de que los análisis periciales permitan aportar información que contribuya a la identificación y esclarecimiento del caso.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores

RCP