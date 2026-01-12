Fallece Agente de la Policía Municipal Durante Servicio en Zona Centro de Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) confirmó el fallecimiento de una agente de la Policía Municipal, quien perdió la vida la tarde del sábado mientras realizaba labores de vigilancia en la Zona Centro de Tijuana.

Fallece Agente de la Policía Municipal

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la corporación, la agente se separó momentáneamente de su grupo operativo para ingresar al sanitario de un establecimiento comercial ubicado en la zona. Minutos después, se escuchó una detonación de arma de fuego proveniente del interior del lugar.

Personal del comercio acudió de inmediato para verificar lo ocurrido y localizó a la oficial sin signos vitales. Posteriormente, un compañero de la agente solicitó el apoyo de los servicios médicos, quienes confirmaron su fallecimiento en el sitio.

El titular de la SSPCM, José Alejandro Avilés Amezcua, instruyó al personal administrativo para brindar el apoyo necesario a los familiares de la agente, así como al personal del Escuadrón Violeta, con el fin de ofrecer acompañamiento institucional ante esta situación.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía General del Estado, que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso.

La SSPCM expresó sus condolencias a la familia de la agente, de 23 años de edad, quien ingresó a la corporación el 11 de agosto de 2025 y desde entonces se desempeñó en labores de servicio y protección a la ciudadanía.

