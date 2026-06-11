Docentes de la CNTE se Manifiestan en Casetas de Cobro en el Estado de Sonora

Docentes federalizados de educación básica se manifestaron este jueves 11 de junio en diversas casetas de cobro en Sonora, como parte de las movilizaciones del paro nacional que inició el pasado 1 de junio por la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación.



En Hermosillo, la concentración de profesores comenzó a las 8 de la mañana en la estación de peaje en la salida a Nogales, mientras que en otros municipios a partir de las 8:30 de la mañana.

Entre sus principales demandas está el retorno a la jubilación por años de servicio

El maestro, David Valenzuela Infante, representan del movimiento, detalló que entre sus principales demandas está el retorno a la jubilación por años de servicio, eliminar la UMA para el cálculo de pensiones y mejorar los servicios de salud y condiciones de los hospitales.



"Debemos nosotros de tener un mejor servicio médico. Ustedes lo están viendo aquí en el hospital del ISSSTE cómo se está desbaratando y en el discurso dicen que es el mejor tiempo que ha tenido el sistema de salud de nuestro país, y no es cierto".