Docentes de la CNTE se Manifiestan en Casetas de Cobro en el Estado de Sonora

Docentes federalizados de educación básica se manifestaron en diversas casestas de cobro en el estado de Sonora como parte del paro nacional de la CNTE.

Docentes de la CNTE se Manifiestan en Casetas de Cobro en el Estado de SonoraFoto: N+

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