Trabajadores Transfronterizos Podrán Acceder a Pase Ágil en Garitas de Tijuana; Esto se Sabe

La Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti) informó que ya se encuentra habilitado el pre registro en línea para este esquema, cuyo objetivo es reducir los tiempos de espera en los cruces fronterizos, especialmente para quienes comienzan a formarse desde la madrugada para llegar a sus centros de trabajo en San Diego.

Te podría interesar: Cierran Carriles de Vía Rápida Poniente por Reparación de Socavón en Tijuana: ¿Cuánto Durará?

¿Cuál es el costo del Pase Ágil?

De acuerdo con la dependencia, el costo promedio para acceder al Pase Ágil será superior a los 10 mil pesos mensuales, aunque la tarifa varía dependiendo del puerto fronterizo que se utilice. En el caso de la garita de San Ysidro, el pago será de aproximadamente 15 mil pesos al mes, mientras que en Otay Mesa el costo rondará los 10 mil pesos mensuales.

¿Qué documentos se necesitan?

Para completar el registro, los solicitantes deberán presentar comprobantes de domicilio en Baja California, documentos que acrediten su empleo en Estados Unidos y la visa correspondiente, ya sea temporal o permanente. Además, cada pase permitirá registrar hasta dos vehículos.

El titular de Sedeti, Pedro Montejo, explicó que el programa también busca fomentar el uso compartido del automóvil, ya que se permite el cruce de hasta cuatro personas por vehículo, siempre y cuando todas estén registradas en el sistema, lo que podría reducir de manera significativa el costo individual del pase.

En cuanto a los horarios, se detalló que en San Ysidro, el Pase Ágil que conecta con los carriles Ready Lane operará todos los días de 12:00 de la medianoche a 8:00 de la mañana, y de 4:00 a 8:00 de la noche. En los carriles All Traffic, los horarios variarán dependiendo del día, mientras que en la garita de Otay, el servicio estará disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

Autoridades señalaron que este programa representa una alternativa para mejorar la movilidad fronteriza y brindar mayor certeza a quienes cruzan diariamente por motivos laborales.

Historias recomendadas:

Información Miguel Martinez

APG