Aseguran Arma de Fuego y Droga tras Persecución en Mexicali; Hay Tres Detenidos

Una pistola calibre 9 milímetros y 616 gramos de marihuana fueron asegurados por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) tras una persecución que derivó en la detención de tres personas en la colonia Venustiano Carranza, en Mexicali.

Te podría interesar: Localizan Quinta Fosa Clandestina en Valle de Mexicali; Suman Alrededor de 11 Cuerpos

Persecución y aseguramiento

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron cuando agentes estatales marcaron el alto al conductor de un vehículo Chevrolet Spark, quien hizo caso omiso e intentó darse a la fuga, lo que activó un operativo coordinado con apoyo del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5).

La persecución concluyó cuando los ocupantes del automóvil intentaron refugiarse en un domicilio, momento en el que los agentes lograron interceptarlos. Durante la revisión, el arma de fuego y la droga fueron localizadas a simple vista al interior del vehículo.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Ezequiel “N”, de 18 años; Cristian Alberto “N”, de 21 años; y un menor de 17 años de edad.

Tras su aseguramiento, los tres individuos, junto con el arma, la droga y el vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG