Hallan 20 Fragmentos de Restos Humanos en Desierto de Mexicali con Ayuda de Drones y Perros

Colectivos de búsqueda y la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California localizaron restos humanos óseos y diversos indicios en una zona desértica cercana a Banco Cuervitos, antes del ejido Mérida, en el Valle de Mexicali, durante la mañana de este jueves 15 de enero, como parte de una jornada independiente de los recientes hallazgos registrados en el poblado Miguel Alemán.

Las labores se desarrollaron mediante un segundo ingreso al sitio, luego de que en el primer recorrido se empleara la metodología de geo-rastreo forense 5.0, con apoyo de dron y un binomio K9. En esta ocasión, se delimitó un perímetro aproximado de 30 metros para realizar un barrido aéreo a 15 metros de altura y la localización de restos superficiales, obteniéndose resultados positivos.

Hallaron más de 20 fragmentos de restos humanos en el desierto de Mexicali.

En el lugar fueron encontrados más de 20 fragmentos óseos dispersos, los cuales se suman a los hallazgos previos registrados durante estas jornadas. Entre los restos se identificaron diferentes piezas óseas, todas localizadas sin acompañamiento de autoridades al momento del hallazgo.

Durante la inspección también se localizaron indicios balísticos, entre ellos un casquillo percutido y una ojiva de cartucho calibre 9 milímetros, así como partes de ropa con manchas hemáticas, elementos que fueron documentados y preservados conforme a los protocolos establecidos por los colectivos en espera del arribo de las autoridades.

A partir de estos nuevos hallazgos, se informó que se solicitará formalmente a Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado la delimitación de un cuadrante específico para el procesamiento del área, mediante detector de metales y posterior criba a una profundidad aproximada de 40 centímetros, con el fin de ampliar la recuperación de posibles restos.

El presidente de la Célula, Gonzalo Moreno, detalló que las búsquedas continuarán en la zona hasta el arribo del primer respondiente, luego de que se realizara el llamado correspondiente al número de emergencias 911 para notificar oficialmente sobre la localización de los restos humanos y los indicios asociados.

Información de Kitzia Flores | N+

RCP