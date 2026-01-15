Detienen a Objetivo Delictivo Prioritario en San Quintín con Armas y Droga

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvo a un hombre identificado como Jesús “N” en la colonia Militar Elpidio Berlanga, en el municipio de San Quintín, durante un operativo de seguridad implementado por autoridades estatales en coordinación con instancias municipales y federales.

Detienen a hombre con armas de alto calibre y droga en San Quintín.

De acuerdo con los datos preliminares, el detenido fue interceptado mientras presuntamente trasladaba diversas armas de fuego de alto calibre, así como cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y droga. La intervención se realizó como parte de las acciones preventivas y de reacción desplegadas por los cuerpos de seguridad en el municipio.

La información oficial indica que la captura se efectuó sin que hasta el momento se hayan detallado los calibres específicos de las armas aseguradas ni el tipo y cantidad de la droga localizada. Estos datos, según se informó, serán dados a conocer en un reporte posterior por las autoridades correspondientes.

La detención de Jesús “N” fue considerada por las autoridades como parte de los primeros resultados del despliegue operativo, al tratarse de una persona señalada como objetivo delictivo prioritario, quien presuntamente se encontraba en posesión de armamento de alto poder, equipo táctico y sustancias ilícitas.

Las autoridades estatales informaron que en las próximas horas se ampliará la información sobre la situación legal del detenido, así como sobre el aseguramiento realizado, mientras el operativo continúa en distintos puntos de San Quintín.

