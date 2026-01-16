Militares se Pasan Luz Roja y Chocan Auto en Tijuana; Una Persona Quedó Herida

Un accidente vehicular protagonizado por elementos del Ejército Mexicano se registró alrededor de las seis de la mañana de este viernes 16 de enero, cuando una camioneta militar circulaba sobre el bulevar Insurgentes y se vio involucrada en un choque en el crucero inteligente con el bulevar Manuel J. Clouthier, de acuerdo con el reporte de la Policía Municipal.

Según la información oficial, el percance ocurrió cuando el conductor de la unidad militar no respetó el semáforo en rojo y terminó impactando un automóvil tipo sedán, color blanco, que circulaba de manera regular por la intersección.

Una persona resultó lesionada tras el choque provocado por una unidad del Ejército.

Tras el impacto, las autoridades confirmaron que el pasajero del vehículo sedán resultó lesionado, por lo que se solicitó la atención correspondiente en el lugar. No se detalló la gravedad de las lesiones, únicamente que la persona presentó afectaciones derivadas del choque.

El reporte policial establece que ambas unidades permanecieron en el sitio mientras se realizaban las labores de revisión y el levantamiento del informe correspondiente, lo que generó afectaciones en la circulación desde las primeras horas de la mañana.

Durante varias horas, la camioneta del Ejército permaneció bloqueando parte de la vialidad, lo que provocó un notable congestionamiento vehicular sobre el bulevar Manuel J. Clouthier. La situación se mantuvo hasta poco después de las nueve de la mañana, cuando finalmente fue retirada la unidad.

Debido al cierre parcial, los automovilistas se vieron obligados a utilizar el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la esquina del crucero para poder incorporarse nuevamente al bulevar Insurgentes, lo que complicó aún más el flujo vehicular en la zona.

El accidente dejó como saldo una persona lesionada, daños materiales y afectaciones prolongadas al tránsito, mientras las autoridades municipales realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades conforme a lo establecido en el reporte oficial del hecho.

