Asesinan a Subcomandante de la Agencia Estatal de Investigación en Ensenada

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el homicidio de Israel Ortiz Castillo, subcomandante operativo de la Agencia Estatal de Investigación, ocurrido la noche del viernes 16 de enero en la ciudad de Ensenada.

De acuerdo con información oficial, el ataque armado fue reportado después de las 23:00 horas a través del sistema C5, en la calle Faisanes, de la colonia Joyita, donde la víctima fue localizada con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

La Fiscal General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, condenó el homicidio y aseguró que desde el primer momento se iniciaron las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, con el compromiso de que el caso no quedará impune.

Autoridades mantienen investigación en curso

El subcomandante se encontraba a bordo de una unidad cuando fue atacado a balazos por sujetos desconocidos.

Tras el hecho, fueron localizados en las cercanías dos vehículos que presuntamente habrían sido utilizados en el ataque, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de la investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio.

La Fiscalía General del Estado expresó su solidaridad con la familia, seres queridos y compañeros de la víctima, reconociendo su entrega y servicio en favor de la seguridad de la ciudadanía.

La dependencia reiteró que las investigaciones continúan para identificar y detener a los responsables, como ha ocurrido en otros ataques perpetrados contra elementos de las fuerzas del orden.

