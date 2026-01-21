Asesinan a Hombre a Balazos Dentro de un Gimnasio en Tlajomulco

Un hombre, de aproximadamente 40 años, acudió como todos los días a ejercitarse en el gimnasio, sin imaginar que esa noche sería asesinado por sujetos armados. El hecho ocurrió en la colonia La Alameda, en Tlajomulco.

Al interior del gimnasio, la víctima fue atacada de manera directa cuando los homicidas ingresaron al inmueble; posteriormente escaparon de la escena del crimen.

El pánico se apoderó de otras personas que también hacían ejercicio, por lo que los llamados a la cabina de emergencias no se hicieron esperar. Al arribo de las unidades policiales, hasta el cruce de las calles 24 de Febrero y 26 de Septiembre, localizaron dentro del establecimiento al hombre aparentemente ya sin vida.

Más tarde, paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que la víctima estaba muerta, apreciándole múltiples impactos de bala distribuidos en diferentes partes del cuerpo.

¿Qué se sabe del asesinato?

Hasta el momento, la primera línea de investigación se mantiene como una agresión directa. El hombre no fue identificado en el lugar, sitio que, por cierto, quedó asegurado por la Fiscalía de Jalisco en espera de que las cámaras del circuito cerrado aporten características de los asesinos.

La zona fue sitiada también por efectivos municipales y federales, mientras personal forense procesaba el gimnasio y realizaba el levantamiento del cuerpo para trasladarlo hasta sus instalaciones.

Abraham Flores Maciel / N+

