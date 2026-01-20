Joven Muere por Desplome de un Elevador en su Trabajo en El Salto, Jalisco

Un accidente laboral acabó con la vida de una joven de aproximadamente 19 años de edad.

Se encontraba trabajando en la planta baja de una empresa de equipos electrónicos, ubicada sobre la calle San Miguel al cruce con Girasoles, en la colonia Santa Rosa del municipio de El Salto, cuando un elevador tipo montacargas se desplomó desde el segundo nivel.

Al arribo, efectivamente, nos damos cuenta que se trata del desplome de un elevador sobre una femenina de aproximadamente 20 años, la misma ya al arribo de servicios médicos ya no cuenta con signos vitales, nos manifiestan que ya no cuenta con signos vitales. Manifestaban múltiples golpes por el desplome del elevador Jorge Alfredo Jiménez, Bomberos de El Salto

¿Qué acciones realizaron las autoridades tras el accidente en el negocio de El Salto?

El negocio marcado con el número 37-A quedó acordonado por elementos de la Policía Municipal, quienes actuaron como primeros respondientes. En tanto, elementos de Protección Civil y Bomberos de El Salto trabajaron en la extracción del cuerpo de la joven, mientras que personal del área de Gestión Integral de Riesgos realizó las inspecciones correspondientes al interior del negocio, con el fin de determinar si se laboraba bajo estrictas medidas de seguridad y así deslindar responsabilidades.

