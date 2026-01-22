Rescatan a Hombre Atado Dentro de un Tráiler en Tlaquepaque; Fue Asaltado por 4 Sujetos

Un hombre que se encontraba amagado al interior de un tráiler en la colonia Colonial Tlaquepaque, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, fue rescatado por las autoridades.

Los hechos ocurrieron esta mañana del 22 de enero, cuando un hombre que conducía un tráiler cargado con papel higiénico desde Monterrey, Nuevo León, fue asaltado y amagado por cuatro sujetos que iban a bordo de una camioneta, a la altura de San José El 15, en El Salto.

Después de que los asaltantes tomaron el poder, amarraron al conductor del tráiler para privarlo de su libertad, mientras daban vueltas por la carretera, hasta que cinco minutos después, liberaron la caja con la carga para darse a la fuga con la víctima todavía amagada.

Trabajadores de una empresa escucharon los gritos de la víctima

Fue después de las 8:00 de la mañana cuando la Comisaría de Tlaquepaque recibió el reporte de un hombre atado de manos y pies, con la cabeza cubierta, dentro del tráiler, luego de que trabajadores de una empresa escucharon gritos de auxilio que provenían del camión estacionado.

A él lo cubren del rostro, lo que nos refiere. sin percatarse en dónde, hacen el desenganche, y es cuando lo traen aquí. Y él dice que como a los 20 minutos que hicieron desenganche, es cuando a él lo traen aquí al punto Mario Silva, Secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaquepaque

El sujeto rescatado cuenta con buen estado de salud. Las autoridades están investigando con personal de la Fiscalía de Jalisco los hechos.

Cabe mencionar que la caja del tráiler fue localizada horas más tarde en una finca ubicada en los límites de las colonias Las Huertas y el fraccionamiento Revolución.

