¿Para Qué Servirá la Tarjeta La Única Además de Pago de Transporte?

La Tarjeta Única no solo funcionará para el transporte público, también servirá como un prerregistro para los sistemas de salud.

De acuerdo con María del Consuelo Robles, coordinadora del programa de afiliación al Seguro Médico Al Estilo Jalisco, los ciudadanos sin seguridad social, como IMSS o ISSSTE, ya pueden integrar su historial médico a este plástico.

Te garantiza toda la atención médica dentro de ya las instituciones que te he dicho. Tenemos adicional la página Seguro Salud Jalisco, donde de manera muy rápida tú puedes consultar cuál es tu centro de salud más cercano, cuáles son los servicios médicos que nosotros ofrecemos, cuáles son las vacunas con que nosotros contamos María del Consuelo Robles, Coordinadora de Programa de Afiliación.

Tarjeta Única de Jalisco funcionará también para sistemas de salud. Foto: N+

¿Qué documentos son necesarios para realizar el proceso?

Los interesados solo deben acudir a su centro de salud con su INE y la tarjeta.

En un lapso de 8 minutos se genera la afiliación y la póliza que abre formalmente un expediente médico.

Este sistema conecta a 574 centros de salud y 32 hospitales en todo el estado, incluyendo institutos especializados como el Dermatológico y el de Salud Mental.

Es decir, se puede acceder a atención que va desde la prevención hasta tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas, entre otros.

Añadió que la donación de órganos aún no se integra administrativamente a la tarjeta.

La coordinadora invitó a la población a consultar la página segurosalud.jalisco.gob.mx para más información.

Yunuen Mora / Las Noticias N+

