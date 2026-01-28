Suman 2 Fallecidos tras Balacera en Jardines de Guadalupe, en Zapopan

Ya suman dos fallecidos tras la balacera que se registró el 27 de enero en la colonia Jardines de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, que dejó además cuatro lesionados.

Nota relacionada: Muere Escolta del Abogado Fiscalista Wilfrido Gradilla; Van Dos Muertos tras Balacera en Zapopan

El martes hubo un ataque directo en contra de un abogado y empresario que fue identificado como Wilfrido Gradilla, quien se dedica a actividades relacionadas con una escuela de aviación y asesorías fiscales, y que continúa hospitalizado.

Esta información fue confirmada por el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien explicó que uno de los agresores murió cuando recibía las primeras atenciones médicas, mientras que en las últimas horas, se reportó el deceso de uno de los escoltas heridos.

Las investigaciones están en proceso para establecer el móvil de la agresión.

Bueno, en estos momentos no tenemos todavía precisada una línea de investigación. Estamos precisamente en esto. Al parecer, bueno, al menos lo que refiere el empresario, es de que no tenía de momento algún problema con alguien. Pues es lo que tenemos que tratar de esclarecer, el motivo de la agresión Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco

Los responsables de esta agresión fueron detenidos; uno de ellos continúa hospitalizado en condición regular de salud en el Hospital Civil de Guadalajara, mientras que otro ya fue dado de alta y permanece bajo custodia en la Fiscalía de Jalisco.

Además, los detenidos podrían enfrentar cargos como homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y daño en las cosas, más los que resulten.

Sí, ya están identificados. Lo que tenemos es que son de Tala, venían de Tala esas personas, y estamos en esa parte de las investigaciones. De momento no me han registrado si tienen algunos antecedentes, pero estas personas venían de Tala Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco

Buscan a otro de los agresores de la balacera

A pesar de que ya se tiene identificado otro sujeto que participó en la agresión a balazos, todavía no se ha logrado su detención, por lo que se revisarán las cámaras del Escudo Urbano C5 de la zona.

La Fiscalía de Jalisco está verificando si la empresa de seguridad de los escoltas contaba con la licencia colectiva necesaria para la portación de armas de fuego.

El lugar de los hechos luce con manchas de sangre sobre la banqueta, luego de más de 24 horas de la balacera.

Moisés Hernández / N+

