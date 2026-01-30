Hombre se Hace Pasar por Técnico de Internet y Abusa de Una Menor de Edad en Juanacatlán

El pasado 21 de enero, Alexia, de 13 años, se encontraba sola en esta casa ubicada en Juanacatlán. Un sujeto llamó a la puerta. Se identificó como técnico y dijo que había sido enviado para revisar la conexión a internet.

Noticia relacionada: Falsos Trabajadores de Empresa Telecomunicaciones Ingresaron a Robar a una Casa de Guadalajara

¿Cómo ocurrió la agresión contra la menor?

La inocencia de mi hija, le abre la puerta, el señor se pasa, deja la carpeta en la barra, el señor se arrima al módem Rosa Ramírez Vargas, Denuncia abuso contra su hija

El sospechoso fingió revisar un modem

La madre de la menor señala que en el momento que se arrima al módem el señor la agarra, le tapa la boca y le pone el cuchillo en el abdomen, la mete al último cuarto, la amarra de las manos, le dice que no grite porque la va a matar y le pregunta por cosas de valor en la casa, además de manosearla en el cuarto.

Después de los tocamientos, el señalado decidió escapar, cuenta la madre de la víctima. Esta persona cuando se va de la casa deja una carpeta, en la cual había fotos de más niños, se desconoce si eran familiares de él, si eran víctimas o si eran niños que tenía para hacerles daño. La carpeta ya está en manos de la Fiscalía con las pruebas de la cinta con la que amarró a la menor.

En videos obtenidos por la madre se observa al presunto agresor en los alrededores de la vivienda. Por momentos se ve cuando camina de forma apresurada, al retirarse de la casa. Ahora, Rosa Ramírez se enfrenta a la lentitud en la investigación y la búsqueda de justicia.

Acaba de recibir un citatorio para dentro de dos meses; hasta entonces podrá saber los resultados de un examen hecho a su hija.

