Pueblo Quieto Vuelve a Ser Intervenido por Autoridades en Operativo de Búsqueda

Se llevó a cabo un operativo encabezado por la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, en la zona conocida como Pueblo Quieto, en el municipio de Guadalajara.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y policías investigadores de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas realizaron trabajos de prospección sobre la avenida Inglaterra, casi al cruce con Mariano Otero. Las labores incluyeron el uso de palas y varillas, así como drones y equipo de georradar, ante la presunción de que en el sitio pudieran encontrarse restos enterrados de manera clandestina.

Tras las primeras búsquedas, ingresó una retroexcavadora para remover la tierra en un punto específico donde, en junio de 2024, fueron localizadas dos fosas clandestinas, de las que se extrajeron siete cuerpos en total.

Al tratarse de una zona considerada de alta incidencia delictiva, los agentes investigadores también realizaron inspecciones en viviendas improvisadas ubicadas al pie de las vías del tren, las cuales son habitadas por personas en situación de calle.

Las autoridades buscaban a una posible persona desaparecida en el punto

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, el operativo se desplegó luego de contar con información que indicaba que en ese punto podría encontrarse una persona con reporte de desaparición, por lo que el objetivo principal era su localización con vida.

Luego de aproximadamente tres horas de diligencias, y con el resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo concluyó sin resultados positivos.

Vecinos de Pueblo Quiero inconformes ante supuesta intromisión

Sin embargo, la presencia de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno generó inconformidad entre algunos habitantes de Pueblo Quieto. Luis Ernesto, vecino de la zona, señaló que las autoridades ingresaron de manera violenta a su domicilio.

Pues que no lleguen haciendo sus destrozos o lleguen tratándonos como delincuentes, porque realmente si nos tocan la puerta, nosotros les abrimos, no tenemos nada que esconderles, ahorita en la mañana llegaron tumbándome la puerta otra vez Luis Ernesto, vecino de la zona

En esta diligencia no se localizó nada ilícito; no obstante, en un operativo realizado el 26 de enero , fueron asegurados al menos tres inmuebles en la misma zona, donde, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, se encontraron dosis de droga, armas y aros aprehensores.

