Detienen a Joven por Intentar Pagar 9 Mil 500 Pesos con Billetes Falsos en Guadalajara

Ángel Daniel ‘N’, un joven de 19 años, fue detenido en Guadalajara después de que intentó hacer un pago de 9 mil 500 pesos con billetes falsos como parte de la compra de varias gorras.

Los hechos ocurrieron cerca del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Alcalde. La víctima indicó a la Policía de Guadalajara que un sujeto pretendía pagarle unas gorras con billetes falsos.

Al realizarse una inspección al ahora detenido, le están localizando 17 billetes de 500 pesos, un billete de 200 pesos y 8 más de 100 pesos Brian Guzmán Valenzuela, Segundo Comandante del Centro Histórico

Por este caso, expertos alertan y exhortan a detectar billetes apócrifos, en especial los de 200 pesos por su alta denominación y su atractiva imitación para los delincuentes.

Justamente porque es un billete intermedio, es decir, los de mil, que son la máxima denominación, casi nadie los quiere, el de 500, la gente sí los revisa porque sabe que son de alto valor, y el de 200 cuando te lo dan, sobre todo en montón, ahí es cuando meten el falsificado Clemente Hernández, Investigador del Departamento de Economía de la UDG

La detección de estos billetes suele ser más complicada para los comerciantes por la presión del tiempo en las transacciones diarias y la falta de capacitación específica para identificar múltiples elementos de seguridad.

¿Cómo identificar un billete falso?

En caso de sospechar la autenticidad de un billete, se debe realizar lo siguiente:

Tocar la superficie para percibir la textura del papel.

del papel. Mirar la pieza a contraluz .

. Identificar marca de agua, hilo de seguridad y folio.

y folio. Girar el ejemplar para observar el cambio de color en varios elementos.

La realidad es que por muy bueno que sea el billete falso, no pasa todas las medidas de seguridad. Por eso, los de 20, el de 50, el de 100, es muy difícil que lo logren y más con los que no son polímero Clemente Hernández, Investigador del Departamento de Economía de la UDG

Además del uso de luz ultravioleta, también hay aplicaciones para identificar los billetes falsos antes de culminar una transacción comercial.

Si se identifica un billete falso, se debe acudir al Banco de México para realizar su cambio por uno auténtico y así frenar su circulación.

Ivonne Alcántara/ N+

