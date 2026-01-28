Adolescentes de Jalisco Escapan Tras ser Reclutados por Grupo Criminal en Sinaloa

Un anuncio publicado en una red social, así como la invitación de un conocido, fueron el anzuelo que utilizó un grupo delictivo para reclutar a tres adolescentes originarios de Jalisco, quienes permanecieron varios meses privados de la libertad dentro de un sitio de entrenamiento criminal ubicado en Sinaloa.

Adolescentes estuvieron varios meses en cautiverio

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, cada uno de los menores contaba con una carpeta de investigación activa por desaparición, luego de que se les perdiera contacto tras salir de sus domicilios los días 12 de octubre de 2025, 13 de diciembre de 2025 y 8 de enero de este año.

¿Cómo fueron reclutados?

La dependencia detalló que uno de los adolescentes fue contactado mediante una supuesta oferta laboral difundida en redes sociales, mientras que los otros dos fueron convencidos por un conocido, quien los persuadió para aceptar el trabajo.

Tras salir de Jalisco, los jóvenes fueron trasladados inicialmente al estado de Zacatecas, donde permanecieron algunos días, para posteriormente ser llevados a Sinaloa, sitio donde fueron reclutados y obligados a permanecer en un centro de entrenamiento.

Luego de permanecer varios meses en cautiverio, los adolescentes lograron escapar del lugar, arribando a una localidad del mismo estado de Sinaloa, donde finalmente fueron localizados y rescatados por personal de la Fiscalía.

Adolescentes ya regresaron con sus familiares

Tras ser puestos bajo resguardo, los tres menores fueron reintegrados con sus familias, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para desmantelar las redes de reclutamiento criminal, particularmente aquellas que operan mediante redes sociales y falsas ofertas de empleo.

