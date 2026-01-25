Hombre Muere Atropellado por Camioneta Sin Frenos en Mirador Escondido, Zapopan
La víctima quedó prensada contra la barda de una escuela; el cuerpo será entregado a los familiares tras la autopsia que marca la ley
Un fatal accidente en la colonia Mirador Escondido, en Zapopan, dejó a un hombre de 59 años sin vida. La víctima fue atropellada por una camioneta que se quedó sin frenos.
Esto se sabe del accidente en Mirador Escondido
El ahora fallecido se encontraba limpiando un vehículo, utilizado para el transporte público, cuando fue atropellado por un automotor que se quedó sin frenos.
Según testigos, al avanzar el vehículo, que se encontraba estacionado en el cruce de las calles Encino y Cerezo, se llevó a esta persona, que terminó prensada contra la barda de una escuela.
Cuando fue revisado por personal de la Cruz Verde, el hombre presentaba un fuerte golpe en el tórax que le arrebató la vida. También arribaron al lugar bomberos de Zapopan para liberar el cuerpo; sin embargo, a su llegada, vecinos, en su intento por salvarle la vida, movieron la camioneta. Desafortunadamente, el golpe fue mortal.
Personal de Ciencias Forenses se trasladó al lugar de los hechos para hacerse cargo del cuerpo, el cual fue llevado a sus instalaciones para, después de realizarle la autopsia como lo marca la ley, entregarlo a sus familiares.
Juan Pablo Ortega / N+
