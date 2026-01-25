Inicio Nacional Seguridad Deja 4 Muertos y Varios Heridos Choque de Autobús y Coche en la México-Cuernavaca

Deja 4 Muertos y Varios Heridos Choque de Autobús y Coche en la México-Cuernavaca

Al menos cuatro personas murieron y 11 más resultaron heridas, tras el impacto de un coche y un autobús en la Autopista México-Cuernavaca, en el poblado de Tres Marías

Al menos cuatro personas murieron y 11 más resultaron heridas, tras el choque de un coche y un autobús, durante la noche del sábado 24 de enero en la autopista México-Cuernavaca, de acuerdo con reportes preliminares.

El percance se registró alrededor de las 22:00 horas en km 046+300 de la vía referida, a la altura del poblado de Tres Marías, en municipio de Huitzilac, donde se impactaron ambas unidades y posteriormente se incendiaron.

Al sitio acudieron bomberos de la Ciudad de México, quienes reportaron el fallecimiento de las cuatro víctimas. 

 

