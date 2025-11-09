Motociclista Derrapa y Muere en Autopista México-Cuernavaca

Este domingo 9 de noviembre, un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente en el kilómetro 63 de la autopista México–Cuernavaca, en dirección a la Ciudad de México, informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

De acuerdo con los primeros reportes, el percance provocó una importante reducción de carriles, lo que ha generado tránsito lento en la zona, ya que únicamente uno permanece abierto mientras las autoridades realizan las labores correspondientes.

En videos difundidos en redes sociales se observa el cuerpo del motociclista tendido sobre la cinta asfáltica, mientras elementos de la Guardia Nacional División Carreteras mantienen acordonado el lugar y resguardan el perímetro para permitir el levantamiento del cuerpo y las diligencias periciales. De acuredo con testigos, el motociclista habría perdido la cabeza durante el siniestro.

Se desconoce la identidad del motociclista

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del accidente ni la identidad de la víctima. Personal de emergencia y de CAPUFE acudió al sitio para brindar apoyo y coordinar las maniobras de retiro de la motocicleta, con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos con pendientes o curvas pronunciadas como los que caracterizan a la autopista México–Cuernavaca, una de las más transitadas durante los fines de semana por turistas y motociclistas.

