Entierran a Erick Omar, Joven Agredido por Policías; Aplauden a Su Perro Por Intentar Protegerlo

Este domingo 9 de noviembre se lleva a cabo el velorio y sepelio de Erick Omar, el joven que fue hallado muerto luego de haber sido detenido por policías capitalinos en la alcaldía Venustiano Carranza, tras salir a pasear a su perro.

Durante el sepelio, familiares y amigos le rindieron homenaje entre aplausos y porras, incluso dedicaron una al perrito que permaneció junto a él hasta el último momento, antes de que los uniformados lo interceptaran en la calle Soledad y se lo llevaran.

'Gabo', la mascota de Erick Omar, el joven de 21 años que fue hallado muerto luego de que policías lo detuvieran, acompañó a su amo hasta el último momento.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/VXfHY93iwu — NMás (@nmas) November 9, 2025

Entre rosas blancas, velas y cantos, sus seres queridos despidieron a Erick Omar, mientras exigieron justicia y castigo a los responsables.

Vecinos de la zona difundieron un video que captó el momento exacto en el que el joven de 21 años es golpeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Sector Congreso. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se observan dos patrullas estacionadas y a Erick tirado en el suelo, siendo sometido por al menos tres policías, quienes lo golpean y lo arrastran para subirlo a una de las unidades.

Su perrito aparece intentando acercarse para ayudarlo, pero es ahuyentado por los agentes en varias ocasiones.

Los familiares del joven, quien se dedicaba a vender waffles y malteadas, recibieron posteriormente otra grabación con un ángulo distinto del presunto abuso policial. En ella se aprecia la llegada de una nueva patrulla, de la que desciende un oficial que conversa con los policías ya presentes, mientras uno más permanece en el área verde buscando algo antes de retirarse del lugar.

Nuevo Video Revela Detención de Erick Omar y Presunta Agresión por Policías en CDMX

Aún desconocen el motivo de su detención

Tras su arresto, Erick Omar permaneció desaparecido por más de tres días. Fue hasta el jueves 6 de noviembre cuando sus familiares fueron notificados sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida, con signos de violencia, en la calle Miguel Negrete, a menos de un kilómetro del sitio donde ocurrió la detención.

El cuerpo fue identificado por sus familiares, quienes iniciaron las denuncias correspondientes. Hasta el momento, tres policías presuntamente implicados ya fueron vinculados a proceso, mientras que el director del Sector Congreso fue destituido de su cargo.

Historias recomendadas: