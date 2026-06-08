Dejan Cuerpo Dentro de Una Caja de Madera en la Colonia Santa Clara en León, Guanajuato

El cuerpo de una persona fue dejado dentro de una caja de madera, en calles de la colonia Santa Clara en León, Guanajuato, el mal olor alertó a vecinos del lugar.

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Impactante hallazgo en León: un cuerpo fue encontrado dentro de una caja de madera en la colonia Santa Clara. Autoridades investigan. Descubre más sobre este caso.

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Misterio en León: Cuerpo Abandonado en Caja de Madera