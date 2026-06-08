Dejan Cuerpo Dentro de Una Caja de Madera en la Colonia Santa Clara en León, Guanajuato

Cerca del mediodía del pasado domingo 8 de junio, vecinos de la colonia Santa Clara detectaron el cuerpo de una persona sin vida, dentro de una caja de madera.

Fue sobre la calle San Fulgencio, a unos metros de su cruce con el bulevar Juan José Torres Landa y el paradero del transporte público Buenos Aires, donde dejaron a su víctima.

Policías confirmaron el hallazgo y delimitaron la zona

Habitantes de la zona, denunciaron el hallazgo a las autoridades, quienes acudieron al lugar y se percataron de la existencia de un cuerpo dentro de la caja.

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Por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que acudieran a realizar las investigaciones pertinentes. Policías municipales, delimitaron varias calles aledañas a donde fue localizado, aunque la caja se podía ver desde el bulevar Torres Landa.

Autoridades no han dado a conocer la identidad del fallecido

Personal del Servicio Médico Forense se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a practicarle la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato encabezaron las indagatorias que darán apertura a una carpeta de investigación. La identidad de la víctima aún no ha sido determinada por las autoridades.