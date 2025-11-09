Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 9 de Noviembre 2025
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje; conoce dónde hay carreteras bloqueadas
Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para este domingo 9 de noviembre en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), durante el 8 de noviembre se registraron afectaciones en diversos tramos debido a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Ejemplo de ello fue el cierre en la Autopista México Puebla, que se prolongó desde antes de las 18:00 horas hasta la madrugada de este domingo, debido a la explosión e incendio de una pipa con combustible en el kilómetro 48.
Las autoridades recomendaron a los conductores consultar las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:
3:36 Horas. Cierre parcial de circulación en Autopista La Pera - Cuautla, km 32, dirección Cuautla. Reducción de carriles laterales por atención de accidente (choque contra muro central).
2:51 Horas. Restablecimiento de circulación en km 48 de la Autopista México-Puebla, tras atención de accidente por explosión de pipa. Tránsito en ambos sentidos.
2:00 Horas. Cierre parcial de circulación en la Autopista Plan de Ayala - El Porvenir, km 11, dirección Plan de Ayala. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra barrera metálica).
1:35 Horas. Restablecimiento de circulación. Percance atendido. Tramo opera de manera normal.
1:19 Horas. Cierre parcial de circulación en el km 31, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra piedra).
