Balacera en calle Ribera de San Cosme en alcaldía Cuauhtémoc Deja 2 Muertos

La noche de este sábado 24 de enero se registró una balacera en la calle Ribera de San Cosme, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, que dejó como saldo dos hombres muertos. El ataque generó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad y provocó alarma entre vecinos y transeúntes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta fueron los responsables del ataque armado.

Los agresores se aproximaron a sus víctimas, quienes se encontraban sobre la vía pública, y les dispararon en repetidas ocasiones para después huir del lugar a toda velocidad. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Revisan cámaras del C5 para dar con agresores

Tras el reporte de disparos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al sitio y confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales. De inmediato se implementó un operativo para intentar ubicar a los responsables, apoyándose en las cámaras de videovigilancia del C5, con el fin de rastrear la ruta de escape de los agresores.

La zona fue acordonada por los oficiales para resguardar la escena del crimen y permitir las labores de los servicios periciales. Más tarde, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arribaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectar indicios balísticos y otras evidencias que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

