Pensión para Hombres y Mujeres de 57 a 59 Años: ¿Quiénes Pueden Registrarse al Apoyo de $12,000?
Daniel Zainos N+
Conoce los detalles de este programa para personas de 57 a 59 años.
COMPARTE:
Entre los programas sociales que ya operan en el país, hay uno que está enfocado en hombres y mujeres y se trata de la Pensión de 57 a 59 años, que otorga un apoyo de hasta 12 mil pesos. En N+ te explicamos cuáles son los requisitos y quiénes pueden registrarse.
¿Cuáles son los requisitos de la Pensión para Hombres y Mujeres de 57 a 59 años?
El Programa Ingreso Ciudadano Universal (ICU) para personas de 57 a 59 años tiene la finalidad de contribuir al derecho social de una vida digna, establecer un mecanismo de protección social y garantía mínima del ingreso familiar.
A las personas que sean beneficiarias de este programa se dará un monto de $2000.00 pesos bimestrales de manera directa y tiene programado otorgar un apoyo económico de hasta $12,000 pesos.
Conoce a continuación los requisitos para acceder al programa:
- Tener al momento de la inscripción al programa 57 años cumplidos a 59 años 10 meses.
- Radicar permanentemente en la Ciudad de México.
- No contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza.
- La solicitud de incorporación al programa será personal y directa por la persona interesada.
Presentar original y entregar fotocopia al momento de la inscripción al programa de la siguiente documentación, la cual formará parte integral del expediente:
- Identificación oficial vigente con fotografía. (Credencial de elector del INE, Cedula Profesional, pasaporte).
- Acta de nacimiento (solo en el caso de que no sea visible la fecha de nacimiento en la identificación oficial).
- Clave única del registro de población (CURP), en caso de no ser visible en los documentos de identificación oficial.
- Comprobante de domicilio vigente con antigüedad no mayor a tres meses (recibo telefónico, agua, contrato de arrendamiento, constancia de residencia, etc.) en caso de que no sea visible en la identificación oficial.
Nota relacionada: Estas 6 Letras Reciben Pago de Pensión Bienestar el 21 y 28 de Enero 2026: Calendario por Día
¿Quiénes pueden hacer el registro en la Pensión de 57 a 59 años en 2026?
Pueden solicitar este apoyo personas que tengan, al momento de la inscripción al programa, 57 años cumplidos a 59 años 10 meses, deben de vivir permanentemente en la Ciudad de México, además de no contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza.
Información en desarrollo.