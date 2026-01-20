Pensión para Hombres y Mujeres de 57 a 59 Años: ¿Quiénes Pueden Registrarse al Apoyo de $12,000?

Entre los programas sociales que ya operan en el país, hay uno que está enfocado en hombres y mujeres y se trata de la Pensión de 57 a 59 años, que otorga un apoyo de hasta 12 mil pesos. En N+ te explicamos cuáles son los requisitos y quiénes pueden registrarse.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión para Hombres y Mujeres de 57 a 59 años?

El Programa Ingreso Ciudadano Universal (ICU) para personas de 57 a 59 años tiene la finalidad de contribuir al derecho social de una vida digna, establecer un mecanismo de protección social y garantía mínima del ingreso familiar.

A las personas que sean beneficiarias de este programa se dará un monto de $2000.00 pesos bimestrales de manera directa y tiene programado otorgar un apoyo económico de hasta $12,000 pesos.

Conoce a continuación los requisitos para acceder al programa:

Tener al momento de la inscripción al programa 57 años cumplidos a 59 años 10 meses.

Radicar permanentemente en la Ciudad de México.

No contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza.

La solicitud de incorporación al programa será personal y directa por la persona interesada.

Presentar original y entregar fotocopia al momento de la inscripción al programa de la siguiente documentación, la cual formará parte integral del expediente:

Identificación oficial vigente con fotografía. (Credencial de elector del INE, Cedula Profesional, pasaporte).

Acta de nacimiento (solo en el caso de que no sea visible la fecha de nacimiento en la identificación oficial).

Clave única del registro de población (CURP), en caso de no ser visible en los documentos de identificación oficial.

Comprobante de domicilio vigente con antigüedad no mayor a tres meses (recibo telefónico, agua, contrato de arrendamiento, constancia de residencia, etc.) en caso de que no sea visible en la identificación oficial.

¿Quiénes pueden hacer el registro en la Pensión de 57 a 59 años en 2026?

Pueden solicitar este apoyo personas que tengan, al momento de la inscripción al programa, 57 años cumplidos a 59 años 10 meses, deben de vivir permanentemente en la Ciudad de México, además de no contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza.

