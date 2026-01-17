Calendario Becas Benito Juárez 2026: ¿Cuándo Cae el Primer Pago y Quiénes Cobran Primero?

Se acerca el fin del primer mes del año y más de un estudiante de nivel medio superior comienza a preguntarse, ¿cuándo sale el primer calendario de las Becas Benito Juárez 2026? Y es que, como debes saber, el depósito es bimestral. Por tal motivo, en N+ te decimos cuándo cae el primer depósito y quiénes cobran primero.

A diferencia de la dispersión de la Pensión Bienestar, cuyas fechas se dieron a conocer en los primeros días de enero, en este caso aún no se da a conocer el calendario. Sin embargo, sí ha avanzado la entrega de tarjetas, de cara al depósito apoyos a nuevos beneficiarios.

¿Cuándo sale el calendario de la de las Becas Benito Juárez 2026?

De acuerdo con el movimiento regular de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez (CNBB), se espera que la publicación del calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina se realice el 2 de febrero 2026; sin embargo, debes de saber que la fecha no ha sido anunciado de manera oficial.

No obstante, si se sigue este orden de fechas, el primer pago de los apoyos a las y los beneficiarios de media superior y secundaria se realizaría el mismo lunes 2 de febrero.

Y aunque ha habido retrasos en meses anteriores, como el ocurrido en octubre de 2025, cuando se hizo el pago en las primeras semanas, mientras que se redujo el periodo de dispersión.

¿Cuándo cae el primer pago de las Becas Benito Juárez en 2026?

Siguiendo la forma de dispersión de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez, las primeras personas que cobrarán su apoyo económico son las que su primer apellido inicia con la letra A, pues tradicionalmente estos pagos se han realizado en orden alfabético.

Los montos de los depósitos se mantendrán este año:

Para estudiantes de secundaria, la Beca Rita Cetina otorgará $1,900 pesos bimestrales (excepto el bimestre julio-agosto) y en el caso de las familias que tengan a dos o más hijos en este nivel, 700 pesos por cada estudiante adicional.

La Beca Benito Juárez se entrega a todas y todos los estudiantes de preparatoria o bachillerato con pagos bimestrales de $1,900 pesos, salvo en el bimestre del periodo vacacional de verano.

A su vez, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro continuará llegando de manera focalizada a estudiantes de instituciones prioritarias y a quienes más requieran el apoyo económico, que en este caso es de $5,800 pesos bimestrales, entregados en cinco bimestres del año.

