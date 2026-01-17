Módulos CURP Biométrica: ¿Cuáles Son Todos los Requisitos para Trámite Obligatorio en 2026?
Daniel Zainos N+
En julio de 2025 se publicó en el DOF el decreto con el que entra en vigor la emisión de la CURP Biométrica
Este 2026 sigue la emisión en módulos de CURP Biométrica, un documento que si bien aún no es solicitado, sí se trata de un trámite obligatorio, por ello, si tú quieres sacar tu identificación antes de que se vuelva un caos hacerlo, te decimos cuáles son todos los requisitos y datos solicitados que te pedirán.
Como te explicamos previamente, pese a que se trata de un proceso que se debe realizar por todas las personas, hasta el momento solo es obligatorio para las dependencias facilitar el trámite y aceptar el documento como identificación.
¿Dónde están los módulos de registro de CURP Biométrica en 2026?
¿Cuáles son los requisitos para trámite de CURP Biométrica?
Debes de tomar en cuenta que los requisitos solicitados en los módulos, en los que se tomarán rostro, iris, huellas y firma, son los siguientes:
- Identificación Oficial
INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial Escolar, Credencial del ISSSTE, Credencial del IMSS, Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar.
Original: Sí
Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
- Clave Única de Registro de Población (CURP) Certificada.
La clave contiene 18 elementos de un código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización, documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos últimos dígitos los asigna el Registro Nacional de Población, la cual deberá contener la leyenda de CURP certificada. Verificada con el Registro Civil
Copias: 1
Acta de nacimiento
Sólo para personas de 0 a 18 años
Copias: 1
