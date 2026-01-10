Clientes de Esta Compañía No Podrán Registrar su Celular en Padrón Telefónico sin Este Requisito

Por disposición oficial, a partir de enero 2026 comienza el registro de celulares en el Padrón de Telefonía Móvil, el cual busca reducir delitos como la extorsión; sin embargo, para realizar este proceso, deberás cumplir con requisitos y algunos de ellos son específicamente solicitados por algunas compañías. Conoce quiénes son los clientes que no podrán hacerlo si no cumplen con este requerimiento.

Como te hemos informado previamente, se trata de un nuevo trámite, el cual se puede realizar en línea y, en caso de que tengas dudas, puedes verificar si tú o tu número ya se encuentran registrados.

De acuerdo con los reportes de usuarios que buscaban saldar este pendiente desde el inicio, desde estos primeros días que dio inicio el proceso, hubo saturación en las plataformas de inscripción.

¿Cuáles son los requisitos para registrar mi celular en el Padrón de Telefonía Móvil en México?

Sin importar el plan telefónico o compañía en la que se encuentre tu número, todos los usuarios deberán cumplir con la vinculación de su número con su nombre. Dicha información será recabada y resguardada por las empresas de telefonía celular, señala el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El proceso para relacionar tu línea con tu CURP e INE se podrá hacer de dos maneras: de forma presencial en los centros de atención a clientes de la compañía que brinda servicio a tu número de teléfono y por internet.

Para registrar tu línea en el Padrón Telefónico, deberás contar con una identificación oficial con fotografía, que pueden ser alguno de los siguientes documentos vigentes:

Credencial para votar (INE)

Pasaporte

Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica)

En caso de ser extranjero, deberás presentar únicamente tu pasaporte vigente.

Además de tu identificación oficial, deberás proporcionar tu nombre completo (como se muestra en tu INE o pasaporte), y CURP.

¿Quiénes son los clientes que no podrán registrar su celular en el Padrón Telefónico 2026?

Las personas que decidan hacer en línea su registro al Padrón de Telefonía Móvil, además de subir a la plataforma de vinculación sus documentos y datos solicitados, también tienen que cumplir con un paso adicional, el cual es un requisito oficial.

Con el fin de autentificar y verificar la información e identidad del solicitante del registro, Telcel solicita a sus clientes que realizan el proceso virtual una "prueba de vida", que pese a lo poco común que suene, se trata de una 'selfie' o autorretrato digital, es decir, una foto que te tomes tú solo mediante la cámara de tu teléfono.

Así como sucede con otras plataformas que solicitan este paso para poder ingresar a tus servicios, se hará una comparación con la foto de la identificación, para corroborar que seas tú quien realiza el proceso y no sea suplantada tu identidad.

