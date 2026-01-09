Usuarios Saturan Nuevo Registro Telefónico Hoy 9 de Enero 2026; ¿Cuándo se Restablecerá?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que este viernes 9 de enero de 2026, día en que comenzó el registro de usuarios de telefonía, se han presentado algunas intermitencias en el proceso de vinculación.

Lo anterior debido al interés de los usuarios por cumplir con el proceso de vinculación, lo que ha generado un gran flujo de registros.

Debido a esta situación, la CRT señaló en una tarjeta informativa que permanece en contacto con las compañías telefónicas para garantizar la correcta operatividad de las plataformas de gestión.

¿Cuándo podré completar mi registro?

Según la comisión, en estos momentos las compañías telefónicas se encuentran trabajando para normalizar el servicio a la brevedad y que los usuarios puedan continuar con su registro.

¿Cómo vincular mi línea telefónica móvil?

Para registrar su línea telefónica, los usuarios tienen dos alternativas: de forma presencial o vía remota. De forma presencial se debe acudir al centro de atención de su compañía y el personal los asesorará para realizar la vinculación de su línea.

Mientras que de forma remota, los usuarios recibirán un mensaje de su proveedor en su celular con el enlace para ingresar a la Plataforma de Gestión y realizar con éxito la vinculación de su línea.

En ambos casos, los usuarios deberán presentar una identificación oficial y tendrán acceso al aviso de privacidad que garantiza la protección de sus datos personales. Al completar este proceso, recibirán un folio de alta indicando la fecha y hora en la que realizaron la vinculación.

¿Cuál es la fecha límite para registrar mi línea?

La fecha límite para hacerlo es el 29 de junio de 2026, según los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Pasando esta fecha, las líneas móviles de los usuarios que no realizaron este proceso quedarán deshabilitadas y solo podrán hacer llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a sus proveedores de servicio.

