¿Qué Pasa si No Registro mi Línea Celular en Jalisco? Esto Ocurrirá si No Cumples con el Trámite
Las autoridades explicaron qué ocurre con las líneas de telefonía móvil que no sean registradas dentro del plazo establecido y si existe alguna sanción para los usuarios
Esto es lo que sucede si una línea móvil vinculada a CURP no es registrada dentro del plazo oficial establecido en Jalisco. El plazo límite para realizar el registro es el 30 de junio de 2026. Estos son los detalles.
Registro Obligatorio de Líneas Celulares Vinculadas a CURP en Jalisco: ¿Cómo Registro mi Línea?
¿Qué pasa si no registro mi línea celular en Jalisco?
- En caso de no cumplir con este trámite, la línea será deshabilitada.
¿Se puede recuperar la línea si no se registra a tiempo?
Las autoridades informaron que la línea podrá recuperarse siempre y cuando:
Se complete el proceso de registro
- Se realice la vinculación correspondiente con CURP
Una vez concluido el trámite, la línea podrá ser reactivada.
Las compañías de telefonía habilitarán un portal de consulta para verificar las líneas registradas con su CURP si no reconoce algún número podrá solicitar la desvinculación.
