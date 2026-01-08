Registro Obligatorio de Líneas Celulares Vinculadas a CURP en Jalisco: ¿Cómo Registro mi Línea?
N+
A partir de este viernes 9 de enero inicia el registro obligatorio para que todas las líneas de telefonía móvil en México estén vinculadas a un nombre y a una CURP, ya sea de persona física o moral
COMPARTE:
A partir de este viernes 9 de enero comienza el registro obligatorio para que toda línea móvil en Jalisco y el resto de México quede asociada a un nombre y a una CURP, sin importar si se trata de un plan con contrato o prepago.
Noticia relacionada: ¿Cómo Registrar Mi Celular con CURP e INE? Links para Vincular Número de Teléfono en Línea
El objetivo de esta medida es eliminar el anonimato que permite el uso de teléfonos celulares para la comisión de delitos. La vinculación podrá realizarse de manera presencial o en línea.
Modalidad presencial
El usuario deberá acudir al centro de atención de su compañía telefónica y presentar:
- Identificación oficial con fotografía
(INE, pasaporte o CURP biométrica)
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
Modalidad remota o en línea
Las compañías enviarán un mensaje de texto con un enlace para realizar el trámite.
El usuario deberá proporcionar:
- Nombre completo, tal como aparece en su identificación oficial
- CURP
- Prueba de vida, mediante una selfie para validar la identidad
En el caso de menores de edad, los padres o tutores serán los titulares responsables de la línea. Las personas físicas podrán vincular hasta diez líneas. Para personas morales, la empresa podrá registrarse como titular y el empleado como usuario.
¿Hasta cuándo tengo para registrar mi celular?
Las autoridades informaron que el plazo límite para cumplir con este registro es el 30 de junio de 2026.
¿Qué pasa si no registro mi celular?
De no hacerlo, la línea será deshabilitada, aunque podrá recuperarse siempre que el número siga disponible y se complete la vinculación.
Posteriormente, las compañías de telefonía habilitarán un portal de consulta, donde los usuarios podrán verificar qué líneas están registradas con su CURP y solicitar la desvinculación de números que no reconozcan.
Las Noticias N+
Historias recomendadas:
- Juego de Leyendas 2026: ¿Cuándo y Dónde Será el Partido Entre Barcelona y Real Madrid en México?
- ¿Cuándo Cae el Pago de Enero de la Pensión Bienestar en Jalisco?
- Mujer Desaparecida es Buscada por sus Hijas en Guadalajara: “Yo sé que Algo le Pasó”
- ¿Cómo Tramitar la Tarjeta Única en Jalisco y Cuáles son los Requisitos?