Suspenden Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex; Así Aplica Hoy No Circula Mañana 10 de Enero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió este viernes 9 de enero de 2026 la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Lo anterior, toda vez que la evolución de las condiciones meteorológicas para el Valle de México mejoró por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento a partir de las 16:00 horas.

Ello ayudó a reducir los niveles de ozono de forma continua, registrando a las 18:00 horas concentraciones horarias dentro de la norma.

Además, para mañana, los modelos de pronóstico indican que el sistema de alta presión se alejará del Valle de México, por lo que se esperan mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes.

Se Suspende Contingencia Ambiental Hoy en CDMX y Edomex

¿Por qué se activó la contingencia ambiental durante la tarde?

La segunda contingencia de 2026 fue activada el jueves 8 de enero debido a que, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, un sistema de alta presión influía sobre el centro del país, generando estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación en la ZMVM.

Adicionalmente, se presentó una temperatura máxima de 25 grados Celsius, valor atípico para esta temporada, provocando condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores.

Así aplicará el programa Hoy No Circula

Luego de la suspensión de la contingencia ambiental, mañana sábado 10 de enero, el programa Hoy No Circula operará de manera normal.

La CAMe y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México "estarán atentas a la evolución de la calidad del aire" y a las condiciones meteorológicas.

