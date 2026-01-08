Doble Hoy No Circula 9 de Enero 2026 por Contingencia: Así Queda la Restricción en CDMX y Edomex

De nueva cuenta se activó la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México y eso quiere decir que habrá Doble Hoy No Circula mañana viernes 9 de enero 2026, por eso acá te decimos qué carros y placas no circulan este día debido a la mala calidad del aire en CDMX y Edomex.

Fue minutos después de las 16:00 horas de este 8 de enero cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en CDMX y Edomex por altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Debido a esto se aplicara el Doble No Circula 9 de enero 2026.

Doble Hoy No Circula 9 de enero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas descansan?

Para que no corras el riesgo de que te multen por transitar este día, acá te decimos qué carros y placas no circulan este viernes 9 de enero 2026 en la CDMX y el Edomex:

Todos los vehículos con holograma de verificación "2" .

. Los vehículos con holograma "1" , cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 6, 8 y 0 .

, cuyo último dígito de . Los vehículos con holograma de verificación "0" y "00" , engomado azul , terminación de placas 9 y 0 .

, engomado , terminación de . El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par.

a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par. Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo.

con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo. Las unidades que no porten hologramas de verificación, como los vehículos antiguos, demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, las aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

¿Qué carros sí circulan este 9 de enero?

Los vehículos que están exentos de la medida de restricción para este viernes son todos los siguientes:

Vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. Los taxis podrán circular de 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población. Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, servicios de agua potable, bomberos, rescate, protección civil y de vigilancia ambiental incluidos incendios forestales. Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente. Vehículos para personas con discapacidad permanente que cuenten con la constancia tipo “D” Discapacidad Permanente. Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.). Transporte de carga que se encuentre inscrito en el Esquema de Autorregulación Ambiental de Vehículos de Carga a Diésel en el Estado de México. Transporte de materiales pétreos que demuestren que prestan servicio a rellenos sanitarios o que porten la autorización correspondiente y deberán cubrir los materiales transportados con lona para evitar dispersión de partículas. Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes. Los vehículos que formen parte del Programa Héroes Paisano y Programa Migrante Mexiquense y porten la autorización correspondiente. Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

¿A qué hora termina el Doble Hoy No Circula 9 de enero 2026?

La restricción del Doble No Circula inicia desde las 05:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas del viernes 6 de enero 2026. Para saber si el programa tiene modificaciones por la contingencia ambiental, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que brinde la CAMe al respecto.

