Doble Hoy No Circula 9 de Enero 2026 por Contingencia: Así Queda la Restricción en CDMX y Edomex

Doble Hoy No Circula 9 de Enero 2026 por Contingencia: Así Queda la Restricción en CDMX y Edomex

Andrés Olmos N+

-

Se ha confirmado la segunda contingencia ambiental de 2026 en CDMX y con ello el Doble No Circula para mañana viernes. Checa qué carros deben descansar

Hay Doble Hoy No Circula 9 de enero 2026 CDMX y Edomex qué carros y placas descansan por Contingencia Ambiental

Hay Contingencia Ambiental y Doble No Circula este 9 de enero 2026 en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

De nueva cuenta se activó la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México y eso quiere decir que habrá Doble Hoy No Circula mañana viernes 9 de enero 2026, por eso acá te decimos qué carros y placas no circulan este día debido a la mala calidad del aire en CDMX y Edomex.

Fue minutos después de las 16:00 horas de este 8 de enero cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en CDMX y Edomex por altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Debido a esto se aplicara el Doble No Circula 9 de enero 2026.

Video: Doble Hoy No Circula por Contingencia Este Viernes 26 de Diciembre, ¿Qué Autos Descansan?

Doble Hoy No Circula 9 de enero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas descansan?

Para que no corras el riesgo de que te multen por transitar este día, acá te decimos qué carros y placas no circulan este viernes 9 de enero 2026 en la CDMX y el Edomex:

  • Todos los vehículos con holograma de verificación "2".
  • Los vehículos con holograma "1", cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 6, 8 y 0.
  • Los vehículos con holograma de verificación "0" y "00", engomado azul, terminación de placas 9 y 0.
  • El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par.
  • Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo.
  • Las unidades que no porten hologramas de verificación, como los vehículos antiguos, demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, las aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Nota relacionada: Metro CDMX Anuncia Cierre de 6 Estaciones de Línea B: ¿Cuáles y Cuándo Estarán Sin Servicio?

¿Qué carros sí circulan este 9 de enero?

Los vehículos que están exentos de la medida de restricción para este viernes son todos los siguientes:

  1. Vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
  2. Los taxis podrán circular de 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.
  3. Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, servicios de agua potable, bomberos, rescate, protección civil y de vigilancia ambiental incluidos incendios forestales.
  4. Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
  5. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
  6. Vehículos para personas con discapacidad permanente que cuenten con la constancia tipo “D” Discapacidad Permanente.
  7. Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).
  8. Transporte de carga que se encuentre inscrito en el Esquema de Autorregulación Ambiental de Vehículos de Carga a Diésel en el Estado de México.
  9. Transporte de materiales pétreos que demuestren que prestan servicio a rellenos sanitarios o que porten la autorización correspondiente y deberán cubrir los materiales transportados con lona para evitar dispersión de partículas.
  10. Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.
  11. Los vehículos que formen parte del Programa Héroes Paisano y Programa Migrante Mexiquense y porten la autorización correspondiente.
  12. Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Video: Se Activa la Fase I de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana, ¿Qué Autos No Circulan?

¿A qué hora termina el Doble Hoy No Circula 9 de enero 2026?

La restricción del Doble No Circula inicia desde las 05:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas del viernes 6 de enero 2026. Para saber si el programa tiene modificaciones por la contingencia ambiental, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que brinde la CAMe al respecto.

