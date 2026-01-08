Metro CDMX Anuncia Cierre de 6 Estaciones de Línea B: ¿Cuáles y Cuándo Estarán Sin Servicio?

Este jueves 8 de enero de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció el cierre de seis estaciones de la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

Aquí te decimos cuáles estaciones permanecerán sin servicio y cuándo, para que tomes previsiones y consideres rutas alternas en tus trayectos.

Video relacionado: Gobierno de CDMX Modernizará la L3 del Metro: ¿Cuándo Comenzarán las Obras?

¿Cuáles estaciones estarán sin servicio?

Adrián Rubalcava, director del Metro Ciudad de México, informó que este sábado 10 y domingo 11 de enero el servicio operará en dos tramos:

Buenavista–Morelos

Ciudad Azteca–Villa de Aragón

Por lo que permanecerán cerradas las siguientes estaciones:

San Lázaro Flores Magón Romero Rubio Oceanía Deportivo Oceanía Bosque de Aragón

Brindarán servicio con RTP

El funcionario capitalino agregó que de las estaciones Morelos a Villa de Aragón se brindará servicio alternativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Lo anterior durante todo el horario de operación: sábado de 6:00 a 24:00 horas y domingo de 7:00 a 24:00 horas.

El lunes 12 de enero, el servicio se restablecerá de manera normal, añadió Ruvalcava.

De acuerdo con el directivo del Metro CDMX, el cierre de las seis estaciones es en continuidad a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de mejoramiento en el tramo elevado de la Línea B.

“Agradecemos la comprensión de las personas usuarias y les invitamos a tomar previsiones”, dijo en una publicación en la red social X.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb