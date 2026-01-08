Metro CDMX Anuncia Cierre de 6 Estaciones de Línea B: ¿Cuáles y Cuándo Estarán Sin Servicio?
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa cuándo estarán cerradas seis estaciones de la Línea B
Este jueves 8 de enero de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció el cierre de seis estaciones de la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.
Aquí te decimos cuáles estaciones permanecerán sin servicio y cuándo, para que tomes previsiones y consideres rutas alternas en tus trayectos.
¿Cuáles estaciones estarán sin servicio?
Adrián Rubalcava, director del Metro Ciudad de México, informó que este sábado 10 y domingo 11 de enero el servicio operará en dos tramos:
- Buenavista–Morelos
- Ciudad Azteca–Villa de Aragón
Por lo que permanecerán cerradas las siguientes estaciones:
- San Lázaro
- Flores Magón
- Romero Rubio
- Oceanía
- Deportivo Oceanía
- Bosque de Aragón
Brindarán servicio con RTP
El funcionario capitalino agregó que de las estaciones Morelos a Villa de Aragón se brindará servicio alternativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
Lo anterior durante todo el horario de operación: sábado de 6:00 a 24:00 horas y domingo de 7:00 a 24:00 horas.
El lunes 12 de enero, el servicio se restablecerá de manera normal, añadió Ruvalcava.
De acuerdo con el directivo del Metro CDMX, el cierre de las seis estaciones es en continuidad a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de mejoramiento en el tramo elevado de la Línea B.
“Agradecemos la comprensión de las personas usuarias y les invitamos a tomar previsiones”, dijo en una publicación en la red social X.
