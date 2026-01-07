Captan el Cúmulo de Galaxias Más Antiguo del Universo y Desafía lo que Sabemos de Aquel Tiempo

Científicos han detectado un cúmulo de galaxias con 12 mil millones de años de antigüedad, lo que le convierte en el más antiguo detectado hasta la fecha. Llamado SPT2349-56, este cúmulo cuenta con una temperatura muy elevada, que desafía muchas suposiciones sobre la primera etapa del universo.

El cúmulo que agrupa a 30 galaxias está compactado en una zona de apenas 500 mil años luz.

que agrupa a está compactado en una zona de apenas 500 mil años luz. Este cúmulo sería una nueva prueba de que las galaxias evolucionaron más rápido de lo que se había calculado.

El gas caliente más antiguo que se haya captado

El hallazgo fue hecho por el observatorio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), ubicado en Chile. El cúmulo SPT2349-56 se compone de 30 galaxias y se ubica a solamente mil 400 millones de años del Big Bang; esto le convierte en el cúmulo más antiguo detectado hasta la fecha.



En un artículo publicado en Nature, los astrónomos de la Universidad de la Columbia Británica, en Vancouver, explicaron que el cúmulo fue hallado debido al fenómeno Sunyaev-Zeldovich, en que la materia interactúa con la radiación de fondo de microondas. Incluso más llamativo que su antigüedad, el cúmulo SPT2349-56 llamó la atención de los astrofísicos por un detalle: su elevada temperatura.

SPT2349–56 alberga un gran reservorio de gas molecular y este gas tiene una temperatura muy superior a la del entorno. Al respecto, el artículo señala:

La medición implica una energía térmica de aproximadamente 10 ergios en el núcleo, aproximadamente 10 veces mayor que la que la gravedad por sí sola debería producir.

El artículo menciona que el cúmulo contiene “tres núcleos galácticos activos”; estos tres núcleos podrían ser tres agujeros negros supermasivos. Dichos tres objetos desafían la cronología actual de esta etapa del universo.

Un universo que se desarrolló más rápido de lo que pensábamos

Al respecto, el astrofísico Scott Chapman, coautor del estudio, explicó en un comunicado que este cúmulo se habría desarrollado mucho antes de lo anticipado por los modelos actuales:

Esto nos dice que algo en el universo temprano, probablemente tres agujeros negros supermasivos recientemente descubiertos en el cúmulo, ya estaban bombeando enormes cantidades de energía a los alrededores y dando forma al joven cúmulo, mucho antes y con más fuerza de lo que pensábamos.

Por su parte, Dazhi Zhou, autor principal del artículo, declaró que la temperatura del cúmulo es al menos cinco veces mayor a lo esperado:

No esperábamos ver una atmósfera de cúmulo tan caliente en una época tan temprana de la historia cósmica. Este gas es al menos cinco veces más caliente de lo previsto, e incluso más caliente y energético que el que encontramos en muchos cúmulos actuales.

Estudios recientes apuntan a que el universo evolucionó más rápido de lo que se creía. Por ejemplo, a finales del 2025, el telescopio espacial James Webb encontró las que podrían ser las estrellas más antiguas del universo, la llamada Población III.

Estas estrellas habrían nacido apenas 800 millones de años después del Big Bang.

