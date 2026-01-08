Muchos Centros Forenses y de Identificación de Personas Desaparecidas en México No Funcionan

La administración del expresidente López Obrador destinó millones de pesos para construir centros forenses y de identificación de personas desaparecidas, como parte de la respuesta del Estado a una crisis humanitaria que no deja de crecer en nuestro país.

Pero hoy, la mayoría de esos centros no funciona, opera de manera parcial o ni siquiera abrió.

Eso significa que miles de familias siguen esperando respuestas que no llegan.

El edificio vacío ubicado en Morelos fue la sede del Centro Nacional de Identificación Humana. Ahora es la prueba de una frustrada estrategia de identificación de cuerpos.

Fue inaugurado en 2022 y apenas duró dos años en funcionamiento.

Al respecto Tranquilina Hernández, madre buscadora de Morelos, indicó:

Sé que hubo una donación muy fuerte, sé que hubo algunos aparatos aquí adentro y pues que ya no hay nada, ¿No? Y que esto está abandonado

El centro tomó muestras genéticas a más de 4 mil 500 familias pero rehusó decir cuántas identificaciones logró alegando que ese es trabajo de Fiscalía.

A pocos metros, en la misma calle, se ubica otra promesa que sigue sin cumplirse. Es el Centro Especializado de la Comisión local de Búsqueda. Comenzó a construirse también en 2022 pero todavía no funciona. En Morelos hay más de 2 mil desaparecidos.

Ese lugar debería servir para “identificar a los más de 400 cuerpos” que permanecen en el SEMEFO.

El gobierno federal entregó al menos 48 millones de pesos para su construcción.

Entre 2022 y 2024 el gobierno federal presupuestó más de 2 mil millones para equipamiento de búsqueda e identificación a los estados. Más de 600 quedaron sin ejecutar. En 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda se negó a desglosar este gasto.

Ángel Ruiz, investigador de Fundar, señaló:

A principios de año (...) cada estado de la República hace un proyecto ejecutivo, lo manda la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Búsqueda da su aprobación y después de eso a partir del primer trimestre estos recursos van bajando para que los estados puedan utilizarlos.

Centros en operación

N+Focus revisó los proyectos ejecutivos propuestos por los estados entre 2022 y 2024. Se solicitaron más de 430 millones de pesos para centros de identificación o resguardo. De los 19 centros proyectados solo operan 7: Baja California, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, San Luis Potosí y Michoacán.

Muchos registraron retrasos e irregularidades.

En San Luis Potosí , por ejemplo, fue necesario comprar de nuevo todo el material y rehacer la obra.

, por ejemplo, fue necesario comprar de nuevo todo el material y rehacer la obra. En Jalisco , el centro estuvo año y medio sin operar tras su inauguración.

, el centro estuvo año y medio sin operar tras su inauguración. Otros casos siguen sin equipamiento, como Colima , donde se puso la primera piedra hace tres años.

, donde se puso la primera piedra hace tres años. En Nuevo León , a pesar de que la Comisión de Búsqueda reconocía una situación crítica, el gobierno local solicitó 13 millones en 2024 y no los ejecutó.

, a pesar de que la reconocía una situación crítica, el gobierno local solicitó 13 millones en 2024 y no los ejecutó. En Michoacán también se edificó un centro de resguardo y estaba previsto un laboratorio genético, que tampoco opera.

también se edificó un centro de resguardo y estaba previsto un laboratorio genético, que tampoco opera. La obra comenzó en 2020 pero no se inauguró hasta noviembre de 2024. Michoacán tiene más de mil 200 cuerpos sin identificar.

Sonia Ramírez, madre buscadora de Michoacán, indicó:

Ya la capacidad que tienen para ese panteón forense ya no es, ya no nos alcanza. Que hay mucho desaparecido, mucho cuerpo que realmente no sé dónde lo vayan a poner

El gobierno federal invirtió más de 40 millones de pesos en la dependencia. Durante el proceso se registraron diversas irregularidades.

Sobre el tema, Alfredo Tapia, comisionado de Búsqueda de Michoacán, explicó:

Yo como Comisión no he hecho un cálculo de lo que en su momento no se hizo bien y de lo que puede representar como posiblemente hasta un daño patrimonial, ¿No? Inclusive un esquema o dato de corrupción

El gobierno local ni investigó ni presentó ninguna denuncia.

El gobierno federal prometió resolver la crisis forense pero su estrategia fue errática y ahora, dependencias que deberían ayudar a identificar a los desaparecidos fueron abandonadas o siguen sin funcionar.

Con información de Alberto Pradilla y Marcos García, de N+Focus

