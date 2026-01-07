UNAM Confirma Hackeo a Sus Sistemas: ¿Fue Robada la Información de Alumnos y Maestros?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó este miércoles 7 de enero de 2026 el hackeo en cinco de los más de 100 mil sistemas informáticos universitarios bajo su encargo.

A través de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), la Máxima Casa de Estudios informó que la intrusión no autorizada a sus sistemas se registró durante el periodo vacacional.

Tras detectar la intrusión, la UNAM activió de manera preventiva los protocolos institucionales de atención a incidentes de seguridad informática, que incluyó la inhabilitación de los sistemas correspondientes.

Durante el periodo vacacional fue detectada una intrusión no autorizada (hackeo) en cinco de los más de cien mil sistemas informáticos universitarios

¿Fue vulnerada la información de alumnos y maestros?

En un comunicado, la universidad señaló que, tras un primer análisis técnico, se confirmó que no hay indicios de extracción de información de los sistemas de datos personales del alumnado o del personal académico y administrativo.

Estos datos personales, añadió la UNAM, "permanecen seguros" y bajo los esquemas de protección institucional.

"La UNAM ya coordina acciones con autoridades locales y federales de ciberseguridad para presentar las denuncias legales correspondientes", añadió en el documento.

