Ataque a Venezuela Dejó 100 Muertos y Heridas a Maduro y a su Esposa Cilia Flores en la Cabeza

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que el ataque por parte de Estados Unidos a Venezuela dejó 100 muertos, así como un centenar de heridos. Además, reveló que Nicolás Maduro tuvo una herida en la pierna y su esposa, la primera Dama Cilia Flores, sufrió una lesión en la cabeza durante su captura, ocurrida la madrugada del pasado 3 de enero.

Durante la transmisión de su programa "Con el Mazo Dando", el ministro del Interior, calificó el ataque de Estados Unidos como "bárbaro y artero", y dio la cantidad, hasta el momento de las víctimas, civiles que no tenían nada que ver, mujeres que estaban en su casa.

Hasta ahora, hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país

Exigió que sean regresados vivos tanto Maduro como su esposa Cilia, y dio a conocer las heridas que sufrieron durante su detención por fuerzas estadounidenses.

En ese momento Cilia fue herida en la cabeza y un golpe en el cuerpo, el hermano Nicolás una herida en la pierna, afortunadamente están mejorando de esa dolencia

En su transmisión, dijo que nunca existió el Cártel de los Soles, grupo criminal que Trump aseguró lideraba Maduro

El tema es petróleo, y hoy lo declaran sin ningún tipo de tapujo, el problema no era el Cártel de los Soles

Cadenas de EUA ya habían revelado las heridas que sufrió Maduro y Cilia durante captura

Las heridas ya habían sido reveladas por las cadenas NBC y CNN. Según NBC, Maduro y Cilia Flores, aparentemente, chocaron contra una pared o la puerta de la habitación en la que se encontraban. Además, al intentar esconderse la primera dama se golpeó la cabeza con una puerta de acero.

