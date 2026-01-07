FOTOS: Así Quedará el CETRAM Universidad tras Obras de la Línea 3 del Metro CDMX

La Línea 3 del Metro CDMX será renovada de manera integral, es decir, por completo. Y en esas obras se contempla la modernización del Cetram de Universidad, por lo que adelantaron cómo se verá el paradero ubicado al sur de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas indicaron que se realizará una intervención mayor en los talleres de la estación Universidad, la cual funge como terminal de la ruta que va hacia Indios Verdes.

La idea es arrancar lo más pronto posible y terminar antes del Mundial (2026), dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada

Se prevé que las obras en la estación Universidad comiencen a finales de enero y principios de febrero. Asimismo, indicaron que se hará todo lo posible para evitar la menor afectación a los usuarios con las obras.

Por lo tanto, están planeando que estas se lleven a cabo durante la noche, así como por periodos en donde la afluencia de pasajeros descienda, por ejemplo, en vacaciones o fines de semana con apoyo de unidades de RTP.

Si hay periodos donde se necesite cerrar, se trendrá que hacer (...) Siempre habrá afectación en una renovación, pero lo haremos de la menor manera posible

¿Cómo quedará el Cetram de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX?

La renovación de la Línea 3 del Metro CDMX era urgente. Debido a que se trata de una de las rutas más usadas, ya que conecta con líneas clave, así como con otros sistemas de transporte que permiten que la movilidad en la ciudad sea fluida.

Sin embargo, en esta ruta se han detectado varias problemáticas, siendo los hundimientos en la zona de Indios Verdes y La Raza los que son prioritarios para las autoridades.

Estado actual del Cetram Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX. Foto: Especial

Pero otro de los temas urgentes son las condiciones de las terminales, es decir, los paraderos. Lo anterior, porque los usuarios necesitan que sean espacios seguros para trasbordar a otros servicios de transporte; en el caso de Universidad, se trata de camiones, RTP, Trolebús y próximamente la Línea 3 del Cablebús.

En la estación Universidad se tiene un registro diario de 77 mil 500 personas en dicho paradero. Además, es el punto central para llegar a las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM. Así que en la intervención se priorizará la eficiencia, organización de flujos, nuevas escaleras y elevadores.

Toma nota, porque entre las novedades con las que contará el CETRAM de Universidad serán las siguientes:

Integración de los diferentes modos de transporte

Reorganización del comercio

Retiro de pretiles y elementos pesados deteriorados y viejos

Nuevas escaleras eléctricas: 7 mecánicas al exterior, 4 mecánicas al interior

Nuevos elevadores

Nuevos andenes laterales

Conexión a otros medios de transporte

En las imágenes proporcionadas por las autoridades, se puede observar que el nuevo CETRAM Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX contará con áreas verdes, fachadas modernizadas y los espacios peatonales están libres de obstáculos y comercio.

