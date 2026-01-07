Refugio Franciscano: Cronología del Rescate de Casi Mil Perros y Gatos Hacinados en CDMX

El Refugio Franciscano tenía bajo su resguardo a casi mil animales, entre perros y gatos; sin embargo, una disputa legal por el predio dejó ver el estado en el que vivían las especies, por lo que las autoridades capitalinas decidieron rescatarlos a todos, pero, ¿qué pasará con ellos?

Este sitio, desde 1977, se convirtió en el hogar de miles de animales que se encontraban en situación de maltrato y abandono. El inmueble está ubicado sobre el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, a la altura de la colonia Lomas de Vista Hermosa.

Noticia relacionada: Perrito "Chicharrón" Viajaba Siempre en el Taxi de su Dueño porque Estaba Enfermo: ¿Qué Tenía?

A finales del 2025 se realizó un operativo para desalojar el lugar en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que el Juzgado 60 Civil resolviera una demanda de recuperación del predio a favor de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.

Cabe resaltar que durante estas acciones ninguno de los animales fue desalojado, solo el personal que se encontraba en el sitio. No obstante, activistas y animalistas pidieron a las autoridades que se procurara el bienestar de los perros y gatos que vivían ahí.

Sin embargo, este miércoles finalmente las autoridades indicaron que era necesario realizar el rescate de las especies, quienes necesitaban de atención veterinaria prioritaria, ya que detectaron casos de maltrato animal, relacionados principalmente con el hacinamiento y descuido.

Video: Así se Ve Desde el Aire el Rescate de Animales del Refugio Franciscano en CDMX

¿Qué pasó en el Refugio Franciscano hoy 7 de enero?

Todo inició esta mañana, cuando elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la SSC ingresaron al Refugio Franciscano en la alcaldía Cuajimalpa, con la finalidad de rescatar a perros y gatos y trasladarlos a albergues a cargo del gobierno capitalino.

Derivado de una orden judicial, el día de hoy el gobierno de la ciudad ha decidido rescatar a todos los animales que se encuentran en este refugio para ser trasladados a un lugar seguro donde se garantice en todo momento su cuidado protección alimento y bienestar, dijo Clara Brugada

Pero durante este dispositivo hubo empujones y jaloneos entre defensores de los derechos de los animales y la policía. Algunas personas formaron una cadena humana sobre la carretera con la intención de impedir su ingreso y amenazaron con lanzar piedras a los agentes.

En tanto, otro grupo de manifestantes cerró el paso de los vehículos en la carretera México-Toluca, pero los policías encapsularon a las personas y lograron romper el cerco humano. Momentos después lograron ingresar con transportadoras para sacar a los animales.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, indicó que el operativo en el Refugio Franciscano se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), así como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Asimismo, participaron elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y se rescataron y resguardaron a los animales que se encontraban en el predio.

Los manifestantes continúan en la zona a la espera de que las autoridades les brinden mayor información sobre el estado de salud y paradero de los casi mil animales del Refugio Franciscano.

Historias recomendadas:

EPP