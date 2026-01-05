Roberto Hernández: ¿Quién Era el Motociclista que fue Arrollado por 2 Kilómetros en Iztapalapa?

Roberto Hernández, el motociclista que murió arrollado y arrastrado en Iztapalapa, es un caso que causó indignación, ahora, sus seres queridos piden que se haga justicia y que no se convierta en un caso más, ya que aseguran su fallecimiento no fue un simple accidente vial en la Ciudad de México.

El caso de Roberto conmocionó a toda la sociedad, pero especialmente a la comunidad biker que usa la motocicleta como principal medio de transporte, ya sea para trasladarse por la ciudad o porque se volvió una herramienta primordial para llevar a cabo su trabajo.

Noticia relacionada: Fiscalía CDMX Investiga como "Homicidio Culposo" Muerte de Motociclista Arrastrado en Iztapalapa

Nosotros exigimos justicia, porque arrastrar a alguien kilómetro y medio no tiene nada de accidente, dijo a N+ Rodrigo, su hermano menor

Roberto Hernández de 52 años de edad perdió la vida cuando se dirigía al municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México; iba por su novia para que no regresara sola a casa después del trabajo.

Sin embargo, durante el trayecto sobre el Eje 6 y Periférico presuntamente el biker fue golpeado en la parte trasera por un automóvil. Luego de este percance vial, Roberto detuvo la marcha para hablar con la persona que conducía el vehículo, pero en lugar de solucionar el problema, fue embestido y arrastrado por casi 2 kilómetros, según reportes.

A través de redes sociales se dieron a conocer algunos videos en los que automovilistas le pitan y hacen señales a la persona que conducía para que detuviera la unidad, ya que una persona estaba siendo lastimada, pero nunca hizo caso.

El cuerpo del motociclista Roberto Hernández fue hallado dos kilómetros adelante, en el cruce de Francisco Mujica y Félix Palavicini, en inmediaciones de la colonia Constitución de 1917.

Un tope fue lo que permitió que el biker dejara de ser arrastrado.

Video: Muerte de Motociclista que Fue Arrastrado Dos Kilómetros Se Investiga como Homicidio Culposo

¿Quién era Roberto Hernández, motociclista que murió arrastrado en Iztapalapa?

Rodrigo Hernández, narró a N+ cómo era su hermano mayor a quien quería con el alma y siempre fue su ejemplo para ser una gran persona.

Las personas en redes sociales insultan y dicen que es una persona que se dedicaba a robar… de todo corazón les deseo que nunca tengan que pasar por algo así

El hermano del motociclista Roberto Hernández pidió a las personas no juzgar a su familiar, ya que él era una persona que se dedicaba a trabajar para dar lo mejor a sus seres queridos, por lo tanto, no era ningún delincuente.

Él era un hombre íntegro. Nunca tuvo necesidad de robar, él iba por su novia al trabajo, iba circulando y lo embistió

Roberto Hernández era repartidor y estaba a punto de cumplir 53 años. Empezaba el 2026 con la mejor actitud y con nuevos planes para disfrutar de la vida.

Las autoridades investigan el caso bajo el móvil de homicidio imprudencial, por lo que exigen que sea tipificado como doloso, ya que no fue un accidente; no hay detenidos.

La muerte de Roberto Hernández no fue un accidente

Historias recomendadas:

EPP

