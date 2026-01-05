Fiscalía CDMX Investiga como "Homicidio Culposo" Muerte de Motociclista Arrastrado en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo tras los hechos ocurridos el pasado 3 de enero, donde un motociclista perdió la vida tras ser arrastrado por un auto en Iztapalapa.

En un comunicado, la Fiscalía capitalina informó que ya se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado.

Sin embargo, la FGJCDMX señaló que hasta el momento "no existe certeza sobre la identidad" de quien conducía el vehículo durante el incidente, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento.

Como parte de la investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizaron este lunes un automóvil con características similares abandonado en calles del municipio de Nezahualcóyotl.

Por lo anterior, agentes de la Policía de Investigación (PDI) mantienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para su aseguramiento y realización de las pruebas periciales correspondientes.

¿Qué pasó el 3 de enero en calles de Iztapalapa?

De acuerdo con las primeras diligencias, después de las 22:00 horas, un hombre de 52 años, quien ya fue reconocido por un familiar directo, circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, lo que ocasionó su fallecimiento.

El hecho, ocurrido en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, fue reportado a la Fiscalía CDMX por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que de inmediato se inició la investigación, sin necesidad de una denuncia presentada por un particular.

A la par, la PDI, bajo la conducción del Ministerio Público, realiza el análisis de videograbaciones públicas y privadas, así como la búsqueda y entrevista de posibles testigos.

