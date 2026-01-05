Hallan Auto que Coincide con el que Arrastró al Motociclista Roberto Hernández, en Iztapalapa

Vecinos de la colonia Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, reportaron esta mañana de lunes el hallazgo de un vehículo que presuntamente arrastró a un motociclista por alrededor de kilómetro y medio durante la noche del sábado 3 de enero de 2026.

El incidente cobró la vida de Roberto Hernández, repartidor que trabajaba para la empresa Lala. El hombre circulaba en su motocicleta cuando ocurrió el impacto que lo dejó atrapado debajo del vehículo.

Hallazgo del vehículo

El automóvil fue localizado en la calle Lago Saima, colonia Ciudad Lago. Se trata de un sedán de fabricación japonesa en color azul, cuyo engomado amarillo coincide con el reporte de videos difundidos en redes sociales donde personas describen las placas del vehículo involucrado.

El número de placas exhibidas en la parte trasera del vehículo coincidiría con las descripciones de testigos. Policías municipales de Nezahualcóyotl acudieron al reporte de los vecinos, seguidos por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

Video: Hallan Vehículo Involucrado en Muerte de Motociclista Arrastrado en Iztapalapa, CDMX.

Las autoridades aseguraron el vehículo para sumarlo a la carpeta de investigación. En la calle donde fue hallado el automóvil hay al menos dos cámaras de vigilancia que podrían aportar información para identificar al conductor o propietario.

Reporte oficial de los hechos

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tomaron conocimiento del percance tras un reporte emitido por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente.

Los operadores reportaron a una persona atropellada en la calle Francisco Múgica esquina Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, alcaldía Iztapalapa. Al llegar al lugar, los policías observaron sobre la cinta asfáltica a un hombre con visibles manchas hemáticas en el cuerpo.

Nota relacionada: La Última Ruta de Roberto Hernández, el Repartidor Arrollado y Arrastrado por un Automóvil

Paramédicos que acudieron al sitio lo diagnosticaron sin signos vitales. La zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes.

Versión de vecinos sobre el percance

Vecinos del lugar refirieron a los uniformados que en el Eje 6 Sur y el anillo Periférico, el conductor de un vehículo color azul atropelló al motociclista. Según estos testimonios, el conductor arrastró a la víctima hasta dejarla en el sitio y posteriormente se dio a la fuga.

La distancia entre el punto del impacto inicial y el lugar donde fue hallado el cuerpo es de alrededor de kilómetro y medio, según reportes policíacos. El trayecto quedó marcado con huellas hemáticas.

Protestas y exigencia de justicia

El domingo, familiares y simpatizantes realizaron protestas y bloqueos para exigir justicia por el caso. Roberto Hernández llevaba años recorriendo las calles de la Ciudad de México como parte de su trabajo y se dirigía a recoger a su esposa cuando ocurrió el incidente.

Familiares y amigos de Roberto Hernández, motociclista de 52 años, exigieron justicia tras ser arrastrado más de 2 km por un vehículo en la alcaldía Iztapalapa, CDMX. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/LkZpjFXcXg — N+ FORO (@nmasforo) January 5, 2026

Las autoridades realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar al posible responsable. El aseguramiento del vehículo representa un avance en las pesquisas para dar con el conductor, la conductora o el propietario que aporte información relevante.

El Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del percance y proceder legalmente contra el responsable.

Historias recomendadas:

CT