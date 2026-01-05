Audiencia de Nicolás Maduro: Presidente de Venezuela Se Declara No Culpable de Cargos en EUA

Después de su detención la madrugada del sábado pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvo su primera audiencia este 5 de enero de 2026 en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos de América (EUA), en la que se declaró no culpable de los cargos en su contra.

Por la mañana, el presidente venezolano —junto con su esposa Cilia Flores— fue trasladado a la Corte federal en Manhattan para su comparecencia y lectura de cargos en su contra:

Conspiración narcoterrorista.

Conspiración para importar cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Se declaran “no culpables” de todos los cargos

Durante la primera comparecencia, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos.

Maduro dijo que era un hombre decente e inocente, que había sido secuestrado y que tenía algún tipo de lesiones.

En tanto, el juez ordenó que el mandatario de Venezuela se presente en la corte para una audiencia el próximo 17 de marzo.

Abogado defensor de Maduro

Cabe señalar que de acuerdo con un documento presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, el penalista Barry Pollack asumió la defensa de Maduro.

Se trata del abogado artífice del acuerdo que permitió la salida de Julian Assange luego de 15 años de litigio.

Pollack posteriormente afirmó en el tribunal de Nueva York que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Con información de N+.

