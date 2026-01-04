La Última Ruta de Roberto Hernández, el Repartidor Arrollado y Arrastrado por un Automóvil

A esa hora en que la ciudad parece contener la respiración, cuando las luces del Periférico se vuelven un río constante y silencioso, Roberto Hernández avanzaba en su motocicleta con un destino claro: llegar a tiempo para recoger a su esposa. Tenía 52 años y llevaba años recorriendo las calles de la Ciudad de México como repartidor de la empresa Lala. Conocía el asfalto, los cruces complicados, los riesgos que se asumen cada día al salir a trabajar.

Atropellan a Canadiense de la Tercera Edad Mientras Vacacionaba en Zapopan

Pero la madrugada del domingo 4 de enero de 2026, el camino le negó el regreso. En el cruce de Periférico Oriente y Eje 6, en la alcaldía Iztapalapa, un automóvil lo embistió. El impacto lo dejó atrapado debajo del vehículo, que siguió avanzando sin detenerse. La ciudad fue testigo de ese recorrido forzado: el auto continuó su marcha hasta la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917.

Trayecto sin retorno

Vecinos y automovilistas alertaron a las autoridades al ver a un hombre siendo arrastrado por un vehículo. Las llamadas llegaron al C5 y, poco después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar. Para entonces, Roberto ya no respiraba. Las lesiones eran demasiado graves.

Dos Autos Chocan y Atropellan a Peatones en Avenida Madero en el Centro de Monterrey

Quienes viven en la zona relataron que el automóvil, presuntamente de color azul, se dio a la fuga tras dejar el cuerpo. La distancia recorrida, cercana a un kilómetro según versiones preliminares, quedó marcada con huellas hemáticas.

Roberto nunca llegó al punto de encuentro. Su esposa lo esperó sin saber que el trayecto cotidiano se había convertido en el último. Hoy, su historia se suma a la de tantos trabajadores que salen de casa con la promesa simple de volver, y a la exigencia colectiva de justicia y responsabilidad en las calles de la ciudad.

Historias relacionadas:

Bloqueos Hoy por Motociclista Atropellado en CDMX: ¿Dónde Se Prevén Manifestaciones de Bikers?

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 4 de Enero de 2025