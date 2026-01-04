Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 4 de Enero de 2025.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 4 de enero de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

3:19 Horas. Se registra neblina en la autopista Acayucan–Cosoleacaque, disminuya velocidad.

3:12 Horas. Se registra neblina en la autopista La Tinaja–Isla, a la altura de la plaza de cobro Cosamaloapan.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Isla - Acayucan, km 163, dirección Acayucan. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 4, 2026

3:11 Horas. Cierre parcial de circulación en la autopista Isla–Acayucan, km 163, dirección Acayucan, con reducción de carriles por atención a incidente de tractocamión con falla mecánica.

3:06 Horas. Cierre parcial de circulación en la autopista México–Puebla, km 57, dirección Puebla, continúa reducción de carriles por maniobras para el retiro de unidad siniestrada; en la zona se registra carga vehicular.

2:10 Horas. Se registra neblina en el puente Cazones–entronque Totomoxtle, disminuya velocidad.

1:36 Horas. Cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba–Veracruz, km 33, dirección Córdoba, con reducción de carriles por atención a incidente de tractocamión tipo pipa con falla mecánica.

1:04 Horas. Se restablece la circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 90, dirección La Tinaja, el incidente ha sido atendido y el tramo opera de manera normal.

Con información de Capufe

