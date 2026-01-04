Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 4 de Enero de 2025
N+
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje; consulta dónde hay carreteras bloqueadas
COMPARTE:
Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 4 de enero de 2026 en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.
El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:
3:19 Horas. Se registra neblina en la autopista Acayucan–Cosoleacaque, disminuya velocidad.
3:12 Horas. Se registra neblina en la autopista La Tinaja–Isla, a la altura de la plaza de cobro Cosamaloapan.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) January 4, 2026
Autopista Isla - Acayucan, km 163, dirección Acayucan. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
3:11 Horas. Cierre parcial de circulación en la autopista Isla–Acayucan, km 163, dirección Acayucan, con reducción de carriles por atención a incidente de tractocamión con falla mecánica.
3:06 Horas. Cierre parcial de circulación en la autopista México–Puebla, km 57, dirección Puebla, continúa reducción de carriles por maniobras para el retiro de unidad siniestrada; en la zona se registra carga vehicular.
2:10 Horas. Se registra neblina en el puente Cazones–entronque Totomoxtle, disminuya velocidad.
1:36 Horas. Cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba–Veracruz, km 33, dirección Córdoba, con reducción de carriles por atención a incidente de tractocamión tipo pipa con falla mecánica.
1:04 Horas. Se restablece la circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 90, dirección La Tinaja, el incidente ha sido atendido y el tramo opera de manera normal.
Historias recomendadas:
- Intervención Militar de EUA y Captura de Nicolás Maduro en Venezuela
- Al Menos 40 Muertos tras Ataque contra Venezuela, Reporta NYT
- Nicolás Maduro Pasa su Primera Noche Encarcelado en Nueva York por Narcoterrorismo
Con información de Capufe
ASJ