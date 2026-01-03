Al Menos 40 Muertos tras Ataque contra Venezuela, Reporta NYT

Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, entre militares y civiles, según un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato con base en reportes preliminares, informó el New York Times.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que “muchos cubanos murieron” cuando las fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro. La declaración la hizo en una entrevista con The New York Post, horas después de una conferencia de prensa sobre la operación militar.

“Muchos cubanos perdieron la vida anoche. ¿Lo sabías?”, dijo Trump, y agregó que los cubanos estaban protegiendo a Maduro, calificando la decisión de “no buena”. El mandatario no ofreció cifras exactas sobre los fallecidos.

Aliados

Cuba y Venezuela son aliados históricos y han enfrentado juntos las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Durante décadas, La Habana ha dependido de Caracas para recibir apoyo económico y combustible, un vínculo que se refleja en la presencia de asesores y guardaespaldas cubanos junto a Maduro, según reportes previos de medios estadounidenses.

Trump subrayó que no contempla una acción militar contra Cuba, que atraviesa su propia crisis económica: “No, Cuba va a caer por su propia voluntad. A Cuba le está yendo muy mal”, dijo.

