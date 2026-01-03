Nicolás Maduro Aterriza en Nueva York Tras su Captura

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya se encuentra en Nueva York, a donde llegó en un avión militar Boeing 757. El mandatario arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.

Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

De acuerdo con esa información, Maduro comparecerá el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan. El proceso está a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien supervisa la causa abierta originalmente en 2020.

Este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en el mismo tribunal, que reitera los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos. La imputación amplía la descripción de las actividades ilícitas y suma nuevos acusados, entre ellos la esposa de Maduro y uno de sus hijos.

La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señala a Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una red integrada por altos mandos militares venezolanos que habría utilizado el tráfico de cocaína como parte de sus operaciones criminales. Las penas asociadas a los cargos podrían derivar en largas condenas de prisión.

Ataque en la oscuridad

El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela de este sábado se produjo tras meses de presión del gobierno de Donald Trump sobre el presidente Nicolás Maduro. Las acciones incluyeron un despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas cercanas a Sudamérica, así como ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, acusadas de transportar drogas. La semana pasada, la CIA habría estado detrás de un ataque con drones en una zona de atraque presuntamente utilizada por narcotraficantes venezolanos.

Maduro había advertido que estas operaciones formaban parte de un plan apenas encubierto para derrocarlo. La operación militar estadounidense, realizada 36 años después de la invasión a Panamá que culminó con la captura de Manuel Antonio Noriega, se llevó a cabo en la madrugada de este sábado 3 de enero. Según Trump, Estados Unidos apagó “casi todas las luces” de Caracas mientras las fuerzas armadas se movilizaban para extraer a Maduro y a su esposa.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó que las fuerzas estadounidenses ensayaron la operación durante meses, recopilando información detallada sobre Maduro, incluidos sus movimientos, hábitos y entorno personal. “Pensamos, desarrollamos, entrenamos, ensayamos, informamos, ensayamos una y otra vez”, señaló. “No para hacerlo bien, sino para asegurarnos de no hacerlo mal”.

Durante las primeras horas del sábado se escucharon múltiples explosiones y se observaron aeronaves volando a baja altura sobre la capital. El gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares, calificando los hechos como un “ataque imperialista” y llamando a la población a movilizarse.

La media hora que lo cambió todo

El ataque duró menos de 30 minutos. Al menos siete explosiones provocaron que muchos ciudadanos salieran a las calles, mientras otros informaban lo ocurrido a través de redes sociales. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que hubo civiles y militares venezolanos muertos, sin precisar cifras. Trump, por su parte, indicó que algunas fuerzas estadounidenses resultaron heridas, pero que no hubo fallecidos.

Videos verificados por The Associated Press mostraron municiones trazadoras, humo y explosiones iluminando el cielo nocturno tanto en Caracas como en una ciudad costera no identificada. También se observó humo saliendo del hangar de una base militar en la capital y otra instalación militar quedó sin electricidad.

De acuerdo con la ley venezolana, Rodríguez debería asumir el poder en ausencia de Maduro. Sin embargo, durante una intervención en la televisión estatal, dejó claro que no lo haría, exigió la liberación de Maduro y reafirmó su reconocimiento como presidente. “Hay un solo presidente en este país, que se llama Nicolás Maduro Moros”, declaró.

